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Son dakika: Başkan Erdoğan pilotlarla bir araya geldi

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla pilotlarla bir araya geldi. Pilotlarla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 26.04.2021 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan pilotlarla bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya gelişinde Esenboğa Havalimanı'nda pilotlar tarafından karşılandı.

Sohbet ettiği pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü tebrik eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

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