Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! "Yeni bir umut..."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında bayram sonrası yüz yüze eğitimin başlamasının bir umut olacağını belirtirken, "Tüm imkanlarımızla öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin yanındayız." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tam kapanma kararının, bayramdan sonraki günlerde okullarda yüz yüze eğitime başlanılması için bir umut olduğunu bildirdi.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararına ilişkin paylaşımda bulundu.
Ziya Selçuk paylaşımında, "Bugün alınan tam kapanma kararı, bayramdan sonraki günlerde okullarımızda yüz yüze eğitime başlayabilmemize bir umuttur. Tüm imkanlarımızla öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin yanındayız. Sağlığımıza dikkat edip, tedbirlerimizle uzaktan eğitime sıkıca tutunalım." ifadelerini kullandı.
MEB DE AÇIKLAMIŞTI
Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir.
Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'dan itibaren başlayacaktır.
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