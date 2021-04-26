Kaçmaya çalışırken yakalanan Tuğgeneral Nuri Canıkıymaz'a 20 yıl hapis istemi

'KELEPÇELİ GÖRDÜĞÜM İÇİN YURT DIŞINA GİDECEKTİM'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Nuri Cankıymaz hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından iddianame düzenlendi. Cankıymaz, yurtdışına kaçarken yakalanmasına ilişkin iddianamede yer alan ifadesinde, "Yasadışı yollardan geçişlerin yapıldığı bölgede bulunma amacım idare mahkemede açmış olduğum hukuksal mücadelemin tamamlanmadan, evime ve kayınvalidemin evine baskın tarzında girilmesi beni ve ailemi çok rahatsız etmiştir. Benimle birlikte operasyonda yakalanan Serdar Atasoy ve Celalettin Çoban'ı basında gördüğüm arkadan kelepçeli hali ve bunun teşhir edilmesi beni çok rahatsız etti. Bu durumdan dolayı yurt dışına kendi imkanlarımla kaçakçılarla kurduğum irtibat sonucunda çıkmak için o bölgede bulunuyordum. Grup içerisinden ayrılarak kaçmaya çalışmamın sebebi, olay yerine sivil insanların gelmesi ve kim olduğunu bilmediğim paramın çalınmasından korktuğum içindi birkaç adım uzaklaşmak istedim ancak onların arkalarından gelen jandarma ekiplerini görünce mukavemetsiz olarak teslim oldum" dedi.