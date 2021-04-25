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Son dakika: Kırmızı Bülten ile aranıyordu! Yurt dışına kaçamadan yakalandı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizden ve 'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 41 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin Bülten ile uluslararası seviyede aranan , birinin ve birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 25.04.2021 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021
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Son dakika: Kırmızı Bülten ile aranıyordu! Yurt dışına kaçamadan yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 1'i kırmızı bültenle aranan 41 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 41 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü, birinin FETÖ ve birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."

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