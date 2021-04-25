Son dakika: Görüntüler paylaşıldı! MSB duyurdu: Terör hedefleri yerle bir edildi
Son dakika haberi... MSB: Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda Kahraman Komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı gibi devam ettiğini açıkladı.
TSK tarafından cuma saat 17.40'ta Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe Yıldırım' operasyonları başlatıldı. Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik icra edilen operasyonda, belirlenen PKK hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu. TSK'ya ait yerli İHA ve SİHA'ların da kullanıldığı operasyonda PKK'lı teröristlerin yuvalandığı sığınak ve barınaklar imha edildi. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilen operasyonda, komandolar da helikopterlerle bölgeye indirildi. Ayrıca, Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef de düzenlenen hava harekatı ile vuruldu.
'PLANLANDIĞI GİBİ DEVAM EDİYOR'
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, operasyonun planlandığı gibi devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda Kahraman Komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti" denildi. Ayrıca paylaşımda, operasyon görüntülerine de yer verildi. Görüntüde belirlenen hedeflerin savaş uçakları tarafından vurulduğu görüldü.
Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda Kahraman Komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/IL4NCp10UP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 25, 2021
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