Son dakika: Görüntüler paylaşıldı! MSB duyurdu: Terör hedefleri yerle bir edildi





'PLANLANDIĞI GİBİ DEVAM EDİYOR'



Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, operasyonun planlandığı gibi devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda Kahraman Komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti" denildi. Ayrıca paylaşımda, operasyon görüntülerine de yer verildi. Görüntüde belirlenen hedeflerin savaş uçakları tarafından vurulduğu görüldü.

Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda Kahraman Komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/IL4NCp10UP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 25, 2021