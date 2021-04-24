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Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! 1 PKK'lı terörist teslim oldu

Son dakika haberi...: örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.04.2021
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Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! 1 PKK'lı terörist teslim oldu

çişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

SAYI 57'E YÜKSELDİ

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 57'ye yükseldi.

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