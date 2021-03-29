Bir diğer kapağı orijinal içeriği örgütsel metin olan kitap ise Albert Camus'a ait 'Yabancı' adlı eser oldu. İçeriğinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın "Eşitliğe ve Özgürlüğe Yürüyüş (Kadın Ordulaşmasına Doğru) isimli örgütsel metnin yerleştirildiği tespit edildi. Kitabın içeriğinde yapılan incelemede, Öcalan'ın kadınlara verdiği sözde önem ve değeri anlatarak PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten kadın teröristler ile ilgili ideolojik bilgiler olduğu saptandı.