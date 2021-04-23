Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan Başkan Erdoğan'ı işaret ederek barış mesajı verdi

Maşalyan, 1915 olaylarına ilişkin yaptığı açıklamaya, "Biz de öncüllerimiz olan rahmetli patriklerimiz gibi Türkler ve Ermeniler arasında barış, dostluk ve esenlik dileklerimizi sunmaya devam edeceğiz. Üstünden 106 yıl geçmiş olayları, 1000 yıllık ortak tarihin acı bir istisnası olarak görüp ilişkilerin ortak komşuluk ve kazanç paydalarının üstünde ivedilikle yeniden inşa edilmesini teşvik edeceğiz." diyerek başladı.

Komşu devletler olarak Türkiye ve Ermenistan'ın, yakın coğrafi konumları ve bu konumun getirdiği tarihi tecrübeler göz önüne alındığında, birlikte yaşamayı kader edinmiş durumda olduğunu dile getiren Maşalyan, "İnanıyoruz ki Tanrı'nın iradesiyle Türk ve Ermeni ilişkilerinde kardeşlik ve sevgi ortamını daha da güçlü bir şekilde selamlayacağız. Biz, her iki halkın bu topraklara özgü ve geleneklerinde var olan komşuluk bağlarının Türkiye ve Ermenistan resmi makamları arasında da canlanmasını ümitle bekleyenlerden olmayı tercih ediyoruz." ifadelerini kullandı.