Son dakika: Türkiye, Pakistan ve Afganistan'dan ortak bildiri! Taliban'a flaş çağrı

Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısına otel odasından görüntülü bağlanarak konuşma yaptı.

Toplantıya sağlık sorunları nedeniyle fiziksel olarak katılamadığını ifade eden Atmar, "Pakistan ve Türkiye ile hem iş birliği alanları hem de güvenliğin tesisi konusunda gerçekten de mükemmel bir istişare imkanı bulduk." diye konuştu.

GERÇEKTEN DE TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ

Atmar, üçlü iş birliği mekanizmasının nasıl güçlendirilebileceğinin de masaya yatırıldığını belirterek Afganistan'daki barış sürecini değerlendirdi. Atmar, "Gerçekten de Türkiye'ye minnettarız. İstanbul'da Afganistan konferansına ev sahipliği yapmaya hazırdı. Afganistan, barış sürecine kendini adamış durumda. Tüm paydaşları içeren bir toplantı yapma arzumuz bakidir." ifadelerini kullandı.

TALİBAN'IN DA SÜRECE KATILIMI GEREKİYOR

Üç ülkenin Taliban'a, şiddetin durdurulması, ateşkes üzerinde hemfikir kalınması ve İstanbul'daki barış konferansına katılması için çağrı yapmak konusunda hemfikir olduğunu belirten Atmar, "Taliban'ın da sürece katılımı gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Atmar, şiddetin sürdürülmesinin, barış şartlarını ortadan kaldırdığını sözlerine ekledi.

AFGANLI KARDEŞLERİMİZE DESTEĞİMİZ GÜÇLÜ ŞEKİLDE SÜRECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.

Afganistan ve Pakistan'ın Türkiye için kardeş ülkeler, halklarının da kardeş halklar olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu ülkelerle tarihten gelen güçlü bağlarının bulunduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, bugünkü üçlü toplantıda, bölgede barış, istikrar ve güvenliğin tesisiyle hakların refahı için üçlü iş birliği imkanlarını görüşme fırsatı bulduklarını aktararak, özellikle Afganistan barış sürecinin ele alındığını vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, "(Afganistan barış süreci) Bundan sonraki süreçte barış çabalarımız, Afganlı kardeşlerimize desteğimiz de elbette güçlü şekilde sürecek." ifadesini kullandı.