Son dakika: Dev bayrak göndere çekildi! Başkan Erdoğan'dan Çamlıca Tepesi'ndeki törende önemli açıklamalar

İSTANBUL'UN BİRÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLEBİLECEK

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yıldönümünde göndere çekilen devasa Türk Bayrağı İstanbul'un birçok noktasından da görülebilecek. Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nin yapılması ile işlevsizleşen ve görüntü kirliliği yaratan antenlerin söküldüğü alana dikilen Türkiye'nin en uzun bayrak direği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bin metrekarelik Türk bayrağı ile buluştu. Türk Bayrağı İstanbul semalarında gururla dalgalanırken; İstanbul'un siluetine anlam katacak.

111 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en uzun bayrak direğinin alt çapı 335 santimetre, üst çapı 75 santimetre. İnşa edilen direğin tabanı için 32 ton demir, 240 metreküp beton kullanıldı. Direk kaynaksız geçmeli sistem olarak tasarlanıp, en alt parça 410 santimetre, en üst kısım 140 santimetre iç içe girmektedir. Toplam direk imalatı 144.75 metre oldu. Türkiye'nin en uzun bayrak direği, 937.5 metrekarelik dünyanın en büyük Türk bayrağı ile buluşmuş oldu.