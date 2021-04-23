Son dakika | Bitlis'te PKK'ya önemli operasyon! Teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Dönertaş köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bu kapsamda 22 Nisan'da bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Eren-11 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyüp Fidan 2021-16" operasyonu başlatıldı.

Operasyon kapsamında 2 sığınakta 3'ü el yapımı 5 el bombası, 90 fişek, 2 el yapımı paylayıcı düzeneği, 2 kilogramlık 2 emisyon patlayıcı, 200 metre elektrik kablosu, 8 büyük pil, akü, güneş paneli, 15 kilogram amonyum nitrat, 9 büyük tüp, 4 küçük tüp, 2 küçük tüp başlığı, 20 metre elektrik kablosu, radyo, 2 satranç takımı, tavla takımı, el feneri, tüplü ısıtıcı soba, dikiş seti, çok sayıda mutfak, sağlık, inşaat ve giyim malzemesi ele geçirildi.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğerleri yerinde imha edildi.

Sığınaklar, kullanılamaz hale getirildi.