Son dakika: İnfial yaratan 'süt banyosu' skandalında flaş gelişme

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında süt toplama merkezinde süt banyosu yapan çalışanların videosunun sosyal medyaya düşmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmıştı. Ekipler firmanın faaliyetine son vererek 13 bin 934 lirada idari para cezası kesmişti. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında da banyo yapan Emre Sayar ve bu anları kayıt altına alıp, sosyal medyada paylaşan Uğur Turgut gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan iki arkadaş 6 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

İki arkadaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, iki arkadaş hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 185. maddesinde yer alan 'İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

"BANA KONULU VİDEO ÇEKECEZ DEDİ"

Tutuksuz Emre Sayar ve Uğur Turgut ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Sayar şunları söyledi:

"Kepçe operatörü olarak çalışıyorum. Süt toplama merkezine 3 ay önce girmiştim. Uğur müdürüm WhatsApp grubundan akşam bir yere kaybolma seninle 'konulu video' çekeceğim' dedi. O gün çok yoğun şekilde çalışıyordum. O kadar yoğundum ki hesapları karıştırdım. Uğur gelince hesaplarla ilgili problemi anlattım. 1,5 ton süt eksikti. Beraber baktık ama açığı bulamadık. Bana kızıp, bağırdı. Tekneye sıcak su dök dedi. Bende içine sıcak su döktüm. Zaten bu tekne temizlik amaçlı kullanılıyor. İçerisine kesinlikle süt konulmuyor. Sıcak sudan sonra içerisine renk versin diye diğer teknede bulunan süt bulaşığından döktüm. Uğur içine girmemi söyledi. 'Kıyafetlerle birlikte mi gireyim' diye sordum. Oda iç çamaşırlarınla gir dedi. Ben de hesapta yanlış yaptığım için suçluluk duygusu besledim ve içine girdim. Uğur video çekti. 'Bunu sosyal medyaya atma' dedim. Oda bana 'Tiktok'ta düzenleyip sileceğim' dedi. Sonra iş arkadaşlarımızın olduğu WhatsApp grubuna videoyu attı. Oradan da biri paylaşmıştır diye düşünüyorum. Bu teknedeki sıvıyı ticari amaçlı kullanmadık. Suç işlemek gibi bir şey düşünmedik. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

"PAYLAŞMAYIN DEDİM AMA SOSYAL MEDYAYA KONULMUŞ"

Halen iş bulamadığını belirten Uğur Turgut ise, "İşsizim. Emre'nin söyledikleri kısmen doğru. Teknenin içerisine sıcak su, deterjan ve su artığı döktük. İçerisinde kesinlikle süt yoktur. Zaten sonra da teknedeki suyu rögora döktük. Emre'yi o gün içerisinde aradım. Hesaplarda açık vardı. Açığı bulamadık. O videoyu da Emre'ye ceza amaçlı değil şaka olsun diye çektim. Şakalaşmak istedim. Videoyu 'Tiktok' programında düzenleyip, müzik ekledikten sonra iş yerindeki arkadaşların olduğu WhatsApp grubuna attım. Kimseye de paylaşmamasını söyledim. Ancak kim tarafından paylaşıldı bilmiyorum sosyal medyaya konulmuş. O teknede her zaman su olur. İçerisine deterjan konulur ve diğer boşalan süt kazanlarını temizleriz. Ticari amaçlı kullanılan bir şey yoktur. Suç işlemek kaydıyla hareket etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.

"YAPTIKLARI DENSİZLİKTİ"

Uğur Turgut'un avukatı Ahmet Kaya ise, "Bize göre bu davanın açılması bile abestir. Takipsizlik verilebilirdi. Medya baskısı nedeniyle müvekkilim tutuklandı ve bu baskı nedeniyle şuan iş bile bulamıyor. Bakanlığın da bu dosyaya müdahil olmasını gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Evet, yaptıkları bir densizliktir ama kimsenin hayatını riske atacak bir şey yapmamışlardır." ifadelerini kullandı.

"HİÇ KONUŞMADILAR"

Öte yandan beraber 6 gün cezaevinde yatan Sayar ve Turgut'un mahkeme öncesi, mahkeme sırasında ve sonrasında birbirlerinin yüzüne bakmamaları dikkat çekti. Uğur Turgut'un cezaevinden çıktıktan sonra Emre Sayar'ı telefondan engellediği o günden beridir de konuşmadıkları öğrenildi.

Mahkeme heyeti Emre Sayar ve Uğur Turgut hakkında adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını hükmederek, duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi.