Son dakika: Bakanlık duyurdu! İlkbahar-yaz operasyonları başladı
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütüne yönelik "ara-bul-yok et" stratejisinin uygulanacağı ilkbahar-yaz operasyonlarının başlatıldığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "İlkbahar-yaz operasyonları kapsamında 9630 planlı operasyon, 1 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek." ifadelerine yer verdi.
İlkbahar-yaz operasyonları başladı. İlkbahar yaz operasyonlarının ARA-BUL-YOK ET stratejisiyle teröriste bölge dar edilecek.
Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının yer alacağı 9.630 planlı operasyon, 01 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek.
İç güvenlik operasyonlarıyla kırsalda tükenme noktasına gelen terör örgütünü tamamen ülke gündeminde çıkarmak maksadıyla ilkbahar yaz dönemi operasyonları başladı.
Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucularının yer alacağı 9.630 planlı operasyon, 01 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek.
ARA, BUL, YOK ET STRATEJİSİ İLE BÖLGE TERÖRİSTE DAR EDİLECEK
Teröristlerin tüm barınma alanlarındaki inlerine girilecek olan operasyonlarda strateji istihbarata dayalı nokta operasyonlarla terörü kaynağından ARA-BUL-YOK ET olacak. Böylelikle baskı sürdürülerek teröriste bölge dar edilecek.
SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI TAMAMLANDI
Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik 01 Ekim 2020-15 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenen "Sonbahar-Kış Operasyonları" ise başarıyla tamamlandı.
Bu dönemde 7.424 sonbahar-kış operasyonu planlanmasına rağmen 8.915 operasyon icra edildi. (% 120 gerçekleştirme oranı sağlanmıştır.)
Bu operasyonlarda 75 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 915 sığınak ve mağarada, 233 Mayın/EYP, 292 silah, 465 el bombası, 891 tüp ve 31.6 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
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