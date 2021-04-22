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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bursa için flaş karar! Hanlar Bölgesi için acele kamulaştırma kararı çıktı

Son dakika haberine göre 'da tarihi hanlar ve çarşıların gün yüzüne çıkarılması için tarafından başlatılan ile ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan acele kamulaştırma kararı çıktı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 22.04.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bursa için flaş karar! Hanlar Bölgesi için acele kamulaştırma kararı çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlar arasında Bursa da yer aldı.

Alınan karar gereği, Hanlar Bölgesi civarındaki bazı parseller için acele kamulaştırma kararı alındı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca, Osmangazi ilçesindeki Şehreküstü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların, Hanlar bölgesindeki alanında yer alan hanların meydana çıkarılması hedefiyle yürütülecek, 'Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılarak Gelecek Nesillere Aktarılması" temalı proje çalışmaları kapsamında acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. Karara, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince verildi.

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Kamulaştırma kararları Resmi Gazetede KAMULAŞTIRMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

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