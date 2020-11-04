04 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte İstanbul'da kamulaştırma kararı alınan yerler

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte İstanbul'da kamulaştırma kararı alınan yerler

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi'nin yapımı kapsamında İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Giriş Tarihi: 04.11.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 09:45
  • 1
  • 10
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte İstanbul'da kamulaştırma kararı alınan yerler

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi kapsamında İstanbul'un Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece, Çatalca ilçelerinde belirlenen güzergahta, yeri ve ada/parsel numaralan gösterilen taşınmazlar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte İstanbul'da kamulaştırma kararı alınan yerler
  • 3
  • 10
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte İstanbul'da kamulaştırma kararı alınan yerler
  • 4
  • 10
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte İstanbul'da kamulaştırma kararı alınan yerler
  • 5
  • 10
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte İstanbul'da kamulaştırma kararı alınan yerler