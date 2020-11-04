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04 Kasım 2020, Çarşamba
Haberler Galeri Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte İstanbul'da kamulaştırma kararı alınan yerler
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte İstanbul'da kamulaştırma kararı alınan yerler
Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi'nin yapımı kapsamında İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Giriş Tarihi: 04.11.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 09:45