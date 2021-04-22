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Hatay'da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ hükümlüsü eski komiser yakalandı

'ın ilçesinde (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari eski komiser yakalanarak cezaevine gönderildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 22.04.2021 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021
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Hatay'da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ hükümlüsü eski komiser yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski komiser M.T'nin Numuneevler Mahallesi'ndeki adreste olduğunu tespit etti.

Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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