Hatay'da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ hükümlüsü eski komiser yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari eski komiser yakalanarak cezaevine gönderildi.
GÜNDEM AA
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski komiser M.T'nin Numuneevler Mahallesi'ndeki adreste olduğunu tespit etti.
Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.