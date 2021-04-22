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İletişim Başkanlığından “Şehit Diplomatlar Sergisi” | Los Angeles ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleşecek

ve gibi Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar, tarafından ’ta ve ’da 24 Nisan’da eş zamanlı olarak açılacak sergi ile anılacak. Sosyal medyadan önemli bir mesaj paylaşan İletişim Başkanı , "Şehit Diplomatlar Sergisi"nin açılışına ilişkin Twitter mesajında, "Ermeni terör örgütlerini lanetliyoruz!" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 22.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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İletişim Başkanlığından “Şehit Diplomatlar Sergisi” | Los Angeles ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleşecek

tarafından düzenlenen "Şehit Diplomatlar Sergisi", ve gibi Ermeni terör örgütlerinin Türk diplomatlara yönelik saldırılarının ilk şehitlerinin görev yeri olan 'ta 24 Nisan'da açılacak. Sergi, Sirkeci Garı'nda da eş zamanlı olarak düzenlenecek.

İletişim Başkanı , "Şehit Diplomatlar Sergisi"nin açılışına ilişkin Twitter mesajında, "Ermeni terör örgütlerini lanetliyoruz!" ifadelerini kullandı.

1973 yılında 'nin Los Angeles Başkonsolosu ile Konsolos 'in Ermeni asıllı bir Amerikalı tarafından 'de şehit edilmesi, Türk diplomatlara karşı örgütlü biçimde yürütülen terörist saldırıların başlangıcı olmuştu.

ASALA ve JCAG gibi tarafından 1970'ler ve sonrasında düzenlenen saldırılarda, 31'i diplomat ve onların aile mensupları olmak üzere 58 Türk vatandaşı şehit olurken; toplamda 77 can kaybı yaşanmış, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Los Angeles ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleşecek LOS ANGELES VE İSTANBUL'DA EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞECEK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın "Şehit Diplomatlar Sergisi", 1973-1984 yılları arasında Ermeni terör örgütlerinin tehditlerine ve saldırılarına rağmen görevlerinin başından ayrılmayan ve bu uğurda şehit olan Türk diplomatlara adandı.

"Şehit Diplomatlar Sergisi", Los Angeles'ta 24-26 Nisan, 'nda ise 24 Nisan-30 Mayıs tarihleri arasında açık olacak.

İletişim Başkanlığından tarihe ışık tutan kitap İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN TARİHE IŞIK TUTAN KİTAP

SİSTEMATİK ve ÖRGÜTLÜ TERÖR SALDIRILARI

Türkiye'yi dünyada temsil eden iyi yetişmiş ve donanımlı devlet görevlilerini hedef alan sistematik terör saldırıları ve suikastlar sergide tüm detaylarıyla anlatılıyor.

Sergide, Ermeni teröristlerce gerçekleştirilen terör saldırıları ve suikastların ülke ve şehir bazlı grafikler ve tarih şeridi ile gösterildiği panolar yer alıyor.

Sergide ayrıca şehit edilen diplomatlarımızın yapay zeka teknolojileriyle yüksek çözünürlüklü hale getirilen fotoğraflarıyla birlikte hikayelerine yer verilen özel görseller bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN 1915 OLAYLARINA DAİR GERÇEKLERİ ORTAYA KOYMAK İÇİN YAPTIKLARI DA ANLATILIYOR

Sözde "Ermeni soykırımı" iftirasının Ermeni lobisi ve bazı ülkeler tarafından siyasi hesaplar için kasıtlı şekilde alevlendirilmeye çalışıldığı bir tarih olan 24 Nisan'da düzenlenen sergide, Türkiye'nin 1915 olaylarını aydınlığa kavuşturmak ve gerçekleri ortaya koymak için yaptığı çalışmalar da anlatılıyor.

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