Faşistler Fransa'da camiye saldırdı

CAMİLER VE İSLAMİ KURULUŞLAR HEDEFTE

İslamofobik saldırı ve olaylarla ismi son dönemde anılan Fransa'da yakın zamanda Strazburg, Nantes, Rennes kentleri dahil birçok şehirdeki camilerin bazıları kundaklanırken bazılarının duvarlarına İslam karşıtı yazılar yazılmıştı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ekim 2020'de yaptığı açıklamada, "radikal İslamcılık ile mücadele" iddiasıyla ülkede yılbaşından itibaren kademeli olarak toplam 73 cami, özel okul, dernek ve iş yerinin kapatıldığını belirtmişti.