Faşistler Fransa'da camiye saldırdı
Avrupa'da artan İslamofobi cami ve vatandaşlara saldırılara dönüşmeye devam ediyor. Fransa'nın güneybatısında yapımı devam eden Talence Camii'nin duvarına İslam karşıtı, hakaret içerikli ifadeler yazıldı.
Fransa'da yapımı devam etmekte olan Talence Camii'nin duvarına İslam karşıtı yazılar yazıldı.
Caminin yönetiminden sorumlu Talence Müslümanlar Vakfından (AMT) yapılan açıklamada, 21 Nisan'da caminin giriş duvarına İslamofobik, ırkçı ve nefret dolu sözlerin yazıldığı belirtildi.
Halka açık geçiş güzergahı üzerinde bulunan bir ibadet mekanının duvarına yazılan ırkçı ve İslamofobik ifadelerin tahammül sınırlarını aştığı kaydedilen açıklamada, AMT Başkanı Mohamed Boultam'ın olaya ilişkin bu sabah şikayette bulunduğu ifade edildi.
Diğer yandan Talence Belediye Başkanı Emmanuel Sallabery, Cumhuriyet değerlerine ve temel özgürlüklere aykırı olarak nitelediği bu eylemi şiddetle kınadığını açıkladı.
Şehrin tüm Müslümanlarla dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Sallabery, yazılara ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek polisten faillerin bulunup cezalandırılmasını istedi.
CAMİLER VE İSLAMİ KURULUŞLAR HEDEFTE
İslamofobik saldırı ve olaylarla ismi son dönemde anılan Fransa'da yakın zamanda Strazburg, Nantes, Rennes kentleri dahil birçok şehirdeki camilerin bazıları kundaklanırken bazılarının duvarlarına İslam karşıtı yazılar yazılmıştı.
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ekim 2020'de yaptığı açıklamada, "radikal İslamcılık ile mücadele" iddiasıyla ülkede yılbaşından itibaren kademeli olarak toplam 73 cami, özel okul, dernek ve iş yerinin kapatıldığını belirtmişti.
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