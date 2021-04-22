Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu! 11 kişi yakalandı

Ankara'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' adı verilen örgüt evlerine yönelik operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, firari FETÖ/PDY mensuplarının Yenimahalle, Keçiören, Altındağ, Etimesgut, Mamak ve Sincan ilçelerindeki örgüte ait 'gaybubet' evlerinde saklandıklarını tespit etti.

Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda görevlerinden ihraç edilen 1 başdenetçi, 1 komiser yardımcısı, 1 ateşe, 1 yarbay, 1 üsteğmen, 1 eczacı ve 5 özel sektör çalışanı olmak üzere firari 11 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.