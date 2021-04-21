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Türkiye’nin en uzun bayrak direği Çamlıca Tepesi’nde! Başkan Erdoğan 23 Nisan’da bayrağı göndere çekecek

Türkiye’nin en uzun bayrak direği ’ne dikildi. Başkan 'ın 23 Nisan'da bayrağı göndere çekeceği öğrenildi. Öte yandan Türkiye'nin en uzun bayrak direği 110 metreyle 'daydı.

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Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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Türkiye’nin en uzun bayrak direği Çamlıca Tepesi’nde! Başkan Erdoğan 23 Nisan’da bayrağı göndere çekecek

Türkiye'nin en uzun bayrak direği, Çamlıca Tepesi'ne dikildi. 111 metre uzunluğundaki direkte dalgalanacak Türk Bayrağı'nı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın göndere çekmesi bekleniyor.




Çamlıca Tepesi esnafı Yavuz Orçan, "Türk halkı için Türk bayrağının bu kadar büyük olması gurur verici. İstanbul'un her yerinden gözükmesi çok güzel bir şey. Ben kendi adıma ve Türkiye Cumhuriyeti adına çok seviniyorum. Her yerden görünüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız buraya gelecek 23 Nisan'da bayrağa göklere çekmek için. Bizim için onur, gurur verici. Bundan daha güzel bir şey bulunmaz " dedi.

Türkiye'nin en uzun bayrak direği 110 metreyle Ankara'daydı.

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