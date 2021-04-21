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Son dakika: MSB duyurdu: 1 Ocak'tan bu yana 836 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre , 1 Ocak 2021'den bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda 836 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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Son dakika: MSB duyurdu: 1 Ocak'tan bu yana 836 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. 1 Ocak 2021'den itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda 836 terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.



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