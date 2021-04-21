21 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye'den çatışmada hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı

Türkiye'den çatışmada hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı 'nun silahlı muhalifler ile yaşanan çatışma sonucu vefat etmesinden üzüntü duyulduğunu bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2021
ABONE OL
Türkiye'den çatışmada hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve Çad arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerine önemli katkı sağlayan İdris Deby Itno'nun vefatı nedeniyle dost ve kardeş Çad halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Itno'nun silahlı muhalifler ile yaşanan çatışma sonucunda hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Çad Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, 20 Nisan'da ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Itno'nun hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı Çad Değişim ve Birlik Cephesi adlı gruba karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

O ülkenin Cumhurbaşkanı çatışmada öldü O ÜLKENİN CUMHURBAŞKANI ÇATIŞMADA ÖLDÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA