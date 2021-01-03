Onlar düşmanın korkulu rüyası: Amfibi Hücum Timleri! Her zaman her şartta her türlü göreve hazır

İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu Amfibi Deniz Piyade Tugayı, "daima hazır" sloganıyla yerine getirdikleri görevleri için eğitimlerini aralıksız sürdürüyor...

Güne sporla başlayan amfibi deniz piyadeleri, atış konusunda da en iyisi olmaları için özenle yetiştiriliyor. Amfibi hücum timleri için hareketli atışlar çok önemli. Bu atışlarını geliştirmek için eğitimlerine her gün aralıksız devam ediyorlar...