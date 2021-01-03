Onlar düşmanın korkulu rüyası: Amfibi Hücum Timleri! Her zaman her şartta her türlü göreve hazır
Milli Savunma Bakanlığı, Amfibi Hücum Timleri paylaşımıyla duygulandırdı. Denizde ve Karada düşmanın korkulu rüyası olan Amfibi Hücum Timleri için "Her zaman, her şartta, her türlü göreve hazır! " mesajı verildi.
Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından Amfibi Hücum Timleri hakkında paylaşım yapıldı. Tüyleri diken diken eden paylaşımda "denizde ve karada düşmanın korkulu" rüyası ifadelerine yer verildi.
İşte Bakanlığın paylaşımı;
"Denizde ve Karada düşmanın korkulu rüyası olan Amfibi Hücum Timlerimiz her zaman, her şartta, her türlü göreve hazır!"
A HABER KONUK OLMUŞTU
A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve kameraman Tayfun Er İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'na konuk oldu.
Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı milletimizin huzur ve refahı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası ve bölünmez bütünlüğü için Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ulusal ve uluslararası sularda, hak ve menfaatlerimizi korumak maksadıyla görev yapmak üzere 30 ağustos 1968 tarihinde Gölcük'te kurulmuştur.
İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu Amfibi Deniz Piyade Tugayı, "daima hazır" sloganıyla yerine getirdikleri görevleri için eğitimlerini aralıksız sürdürüyor...
Güne sporla başlayan amfibi deniz piyadeleri, atış konusunda da en iyisi olmaları için özenle yetiştiriliyor. Amfibi hücum timleri için hareketli atışlar çok önemli. Bu atışlarını geliştirmek için eğitimlerine her gün aralıksız devam ediyorlar...
Atışlarda ikinci önemli nokta stres parkuru. Timler işte bu noktada gerçek bir olayı icra ediyor. Fiziki ve askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için zorluklara göğüs geren deniz timsahlarının eğitimi gerçeği aratmıyor.
Amfibi deniz piyadeleri, timsahlar birçok başarılı operasyona imza atıyorlar... İşte bu operasyonlara gitmeden önce de bu zorlu eğitimleri başarıyla tamamlıyorlar.