Bayramda tam kapanma olacak mı? Kritik açıklama

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Şehit Prof. Dr. İlhan Varank EAH Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit:

Bu savaşta silahımız tecrübe ve aşı. 3. dalgada en büyük avantajımız kesintisiz aşılamayla 65 yaş üstü ve ek hastalığı olan vatandaşlarımızın durumunun kontrol altında olması. Yaş ortalamasının da azalması sevindirici. Eskiye göre bu dalgada yoğun bakım hasta sayısı da düştü. Örneğin serviste tedavi gören 800 hastadan 5'i belki yoğun bakıma giriyor. Çok daha fazla tecrübeliyiz.

Virüsün hücresine girdik. 3. dalgada rakamlar daha fazla ama hastane yatışları yoğun bakım oranı düşük. Bunun nedeni az da olsa toplumsal bağışıklığımızın oluşması ve aşılama. Bu hafta 3. dalgada platoyu yakalayacağımızı düşünüyorum. Hasta sayısı düşünce, ardından yatan hasta ve yoğun bakım hasta sayı da düşmeye başlayacak. Aşılamanın hızlı bir şekilde devam ettirilmesi gerekiyor. Bu 3. dalganın son dalga olacağını düşünüyorum.