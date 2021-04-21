Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı İklim zirvesi başlıyor! ABD Başkanı Biden davet göndermişti

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İklim Zirvesi'nde önümüzdeki 10 yıl içinde karbon emisyonunun azaltılması, iklim faaliyetlerinin özellikle de istihdam ayağı üzerinden ekonomik faydaları, dönüşüm teknolojileri ve küresel iklim değişikliği için çalışan devlet dışı aktörlerin tanıtılmasına odaklanılacağı ifade edildi.