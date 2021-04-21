Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı İklim zirvesi başlıyor! ABD Başkanı Biden davet göndermişti
ABD Başkanı Joe Biden’ın 26 Mart’ta 40 ülke liderine ve Avrupa Birliği'ne (AB) gönderdiği davet üzerine ABD’nin ev sahipliğinde sanal ortamda yapılacak İklim Zirvesi yarın başlayacak. Başkan Erdoğan kritik zirvenin sabah oturumunda konuşma yapacak.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İklim Zirvesi'nde önümüzdeki 10 yıl içinde karbon emisyonunun azaltılması, iklim faaliyetlerinin özellikle de istihdam ayağı üzerinden ekonomik faydaları, dönüşüm teknolojileri ve küresel iklim değişikliği için çalışan devlet dışı aktörlerin tanıtılmasına odaklanılacağı ifade edildi.
Açıklamada, "Zirvenin ana amacı dünyanın büyük ekonomilerini özellikle de dünyadaki emisyonun yüzde 80'ini yapan ve gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 80'ine sahip Büyük Ekonomiler İklim ve Enerji Forumu üyelerini yıllık küresel ısınmayı 1,5 santigrat dereceye indirme hedefine ulaşma konusunda teşvik etmektir." ifadesine yer verildi.
40 LİDER KATILACAK
Zirveye, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'un da aralarında bulunduğu 40 ülke lideri katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sabahki ilk oturumda konuşacağı zirvenin açılışını ABD Başkanı Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris yapacak.
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