Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a davet ve mektup!

ABD Başkanı Joe Biden, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu 40 dünya liderini 22-23 Nisan'da çevrim içi iklim zirvesine davet ve bir mektup gönderdi. Biden mektubunda "Size ve Türkiye Cumhuriyeti halkına en iyi dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"KORONADAN ETKİLENEN TÜRK VATANDAŞLARININ ACILARINI PAYLAŞIYORUM"

ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi. Mektupta, Kovid-19 salgınından etkilenen Türk vatandaşlarının, ailelerinin ve tüm halkının acısını paylaştığını söyledi. Biden, "Size ve Türkiye Cumhuriyeti halkına en iyi dileklerimi iletiyorum" dedi.