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Son dakika: TBMM Başkanı Şentop AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti

Son dakika haberi... () Başkanı , Başkanı 'ı kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 20.04.2021
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Son dakika: TBMM Başkanı Şentop AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'teki makamında Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen Şentop ve Arslan'ın görüşmesine ilişkin, TBMM'nin Twitter hesabından, "TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan'ı kabul etti" notuyla fotoğraf paylaşıldı.

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