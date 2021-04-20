Son dakika: TBMM Başkanı Şentop AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti
Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
GÜNDEM AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'teki makamında Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan'ı kabul etti. pic.twitter.com/GoxOlm7JE0— TBMM (@TBMMresmi) April 20, 2021
Basına kapalı gerçekleşen Şentop ve Arslan'ın görüşmesine ilişkin, TBMM'nin Twitter hesabından, "TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan'ı kabul etti" notuyla fotoğraf paylaşıldı.