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Son dakika | Yargıtay'dan önemli karar! FETÖ'cülere ceza yağdı

Son dakika haberi...Yargıtay, "Tahşiyecilere kumpas" davasında Başkanı 'ya FETÖ yöneticiliğinden verilen 18 yıl hapis cezasını onadı. Yargıtay ayrıca eski emniyet müdürleri Atayün ve Yılmazer'in de arasında bulunduğu 18 sanığa örgüt üyeliğinden verilen 12'şer yıl hapis cezasını da onadı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 20.04.2021 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
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Son dakika | Yargıtay'dan önemli karar! FETÖ'cülere ceza yağdı

Yargıtay, "Tahşiyecilere kumpas" davasında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya FETÖ yöneticiliğinden verilen 18 yıl hapis cezasını onadı.

Yargıtay, eski emniyet müdürleri Atayün ve Yılmazer'in de arasında bulunduğu 18 sanığa örgüt üyeliğinden verilen 12'şer yıl hapis cezasını da onadı.

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