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Son dakika: FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanmasına operasyon: 47 eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberine göre Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturmasında 47 eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 20.04.2021 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
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Son dakika: FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanmasına operasyon: 47 eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasıyla irtibatı olduğu anlaşılan ve kontörlü sabit telefon üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ŞÜPHELİLERDEN 30'UNU GÖZALTINDA
Açıklamada, daha önce ilişiği kesilmiş 47 askeri öğrenci hakkında Ankara merkezli 17 ilde gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 30'unu gözaltına aldı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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