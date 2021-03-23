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Son dakika: Kara Kuvvetleri'nde mahrem imam soruşturması: 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Başsavcılığından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ soruşturmasında 11’i görevde, 3’ü emekli, 2’si ihraç 16 astsubay, 1’i ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ile 2 mahrem imam olmak üzere 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi." denildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 23.03.2021 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021
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Son dakika: Kara Kuvvetleri'nde mahrem imam soruşturması: 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada, 11'i aktif görevde 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturmada, 11'i aktif görevde, 3'ü emekli, 2'si ihraç 16 astsubay ile 1'i ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ve 2 mahrem imam olmak üzere toplam 19 şüphelinin örgüt ile irtibatlı olduğu belirlendi. Ankara'da büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlarla örgütün sivil imamları ile iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı.

FETÖ'CÜLERİN KAÇMASINA YARDIM EDEN 5 KİŞİ...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamudan ihraç FETÖ mensuplarının yurt dışına kaçmalarını sağlamaya çalışan 5 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

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