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Son dakika: Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberine göre Tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden 'nin talebelerinden 'nun cenazesi toprağa verildi. Dr. cenaze namazında, Hüsnü Bayramoğlu'nun vasiyetini okudu.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 20.04.2021 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
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Son dakika: Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı

'nun oğlu ve yakınları, 'nde cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına Bayramoğlu'nun yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı , Valisi , "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen ile sevenleri ve talebeleri katıldı.

, kılınan cenaze namazının ardından dua edip, tezkiye konuşması gerçekleştirdi.

Bayramoğlu'nun tabutu, cami avlusundan binlerce kişinin omzunda cenaze aracına taşındı, bazı vatandaşlar bu sırada teşrik tekbiri getirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tabuta omuz verdi.

Hüsnü Bayramoğlu'nun cenazesi 'nin diğer talebelerinin de bulunduğu Eyüpsultan Kabristanına defnedildi.

VASİYETİ OKUNDU
Dr. cenaze namazında, Hüsnü Bayramoğlu'nun vasiyetini okudu.

Bayramoğlu'nun vasiyetinde, İslami çalışmalara devam edilmesi vurgulanırken, Başkan ve mevcut hükümetin vatan, millet, İslamiyet hizmetlerinde teşvik edilmesi ve desteklenmesi çağrısında bulunuldu.

Vasiyette, anarşi, kargaşa ve kaosa meydan verecek fikirlere karşı müminlerin ikaz ve irşat edilmesi de istendi.

Said Nursi'nin talebesi Bayramoğlu vefat etti SAİD NURSİ'NİN TALEBESİ BAYRAMOĞLU VEFAT ETTİ
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