Son dakika: Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberine göre Tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu'nun cenazesi toprağa verildi. Dr. Mehmet Rıza Derindağ cenaze namazında, Hüsnü Bayramoğlu'nun vasiyetini okudu.
Hüsnü Bayramoğlu'nun oğlu Hıfzı Bayramoğlu ve yakınları, Eyüpsultan Camisi'nde cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.
Cenaze namazına Bayramoğlu'nun yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile sevenleri ve talebeleri katıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kılınan cenaze namazının ardından dua edip, tezkiye konuşması gerçekleştirdi.
Bayramoğlu'nun tabutu, cami avlusundan binlerce kişinin omzunda cenaze aracına taşındı, bazı vatandaşlar bu sırada teşrik tekbiri getirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tabuta omuz verdi.
Hüsnü Bayramoğlu'nun cenazesi Bediüzzaman Said Nursi'nin diğer talebelerinin de bulunduğu Eyüpsultan Kabristanına defnedildi.
VASİYETİ OKUNDU
Dr. Mehmet Rıza Derindağ cenaze namazında, Hüsnü Bayramoğlu'nun vasiyetini okudu.
Bayramoğlu'nun vasiyetinde, İslami çalışmalara devam edilmesi vurgulanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve mevcut hükümetin vatan, millet, İslamiyet hizmetlerinde teşvik edilmesi ve desteklenmesi çağrısında bulunuldu.
Vasiyette, anarşi, kargaşa ve kaosa meydan verecek fikirlere karşı müminlerin ikaz ve irşat edilmesi de istendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücret 2021 Temmuz'da zamlanacak mı? Asgari ücrete 483 TL ek zam yapılacak mı? Son gelişmeler...
- Kritik tarih! İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? 2021 fesih yasağı son gün ne zaman? Hile yapana ceza
- MSÜ personel alımında son saatler! 2021 MSÜ sözleşmeli personel alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
- 20 Nisan İŞKUR işçi alımı ilanları: 25 bin 857 işçi alınacak! İŞKUR başvuru nasıl yapılır? Başvuru tarihi ve şartlar...
- Kızılay'dan 6 yeni personel alımı ilanı! 2021 Kızılay personel alımı kadro dağılımı, başvuru tarihi ve şartlar...
- Ertelenen bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB 2021 İOKBS sınav tarihi ne zaman? Sınav giriş yerleri...
- Emekliye çifte bayram! SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 Ramazan Bayramı ikramiyeleri...
- Son dakika: 3 gün yasak var mı? 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama ne zaman başlayacak?
- Açıköğretim öğrencileri bu habere kilitlendi! 2021 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi vize sınavı...
- %20 indirim! TOKİ indirim kampanyası ne zaman? 2021 TOKİ indirimi başvuru tarihi ve şartlar nelerdir?
- BİM'de indirim rüzgarı! 20 Nisan 2021 BİM aktüel kataloğu dolu dolu! Haftanın kampanyaları neler?
- Tarih açıklandı! Galata Wind ne zaman işlem görecek? GWİND halka arz sonuçları açıklandı mı?