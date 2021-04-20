Türk uçağı E-7T HİK bir ilke imza attı! NATO Güvence Tedbirleri kapsamında...
Milli Savunma Bakanlığı, NATO Güvence Tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen görev hakkında açıklama yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı E-7T HİK uçağı, ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev yaptı.
NATO Güvence Tedbirleri kapsamında, E-7T HİK uçağı tarafından ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev icra edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 16 Nisan'da Romanya hava sahasında gerçekleşen görevde, Romanya Kontrol İhbar Merkezi ile Link-16 üzerinden hava resmi paylaşımı yapıldığı belirtildi.
Romanya hava sahasındaki görev kapsamında, elektronik destek ile deniz resmi oluşturma ve paylaşma faaliyeti de icra edilerek İspanya'da bulunan CAOC (Combined Air Operations Centre) Torrejon'a tespitlerin bildirimi sağlandı.
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