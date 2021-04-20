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Türk uçağı E-7T HİK bir ilke imza attı! NATO Güvence Tedbirleri kapsamında...

Bakanlığı, Güvence Tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen görev hakkında açıklama yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı E-7T HİK uçağı, ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev yaptı.

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Giriş Tarihi: 20.04.2021 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
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Türk uçağı E-7T HİK bir ilke imza attı! NATO Güvence Tedbirleri kapsamında...

Güvence Tedbirleri kapsamında, E-7T HİK uçağı tarafından ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev icra edildi.

Bakanlığından yapılan açıklamada, 16 Nisan'da hava sahasında gerçekleşen görevde, ile Link-16 üzerinden hava resmi paylaşımı yapıldığı belirtildi.

Romanya hava sahasındaki görev kapsamında, elektronik destek ile deniz resmi oluşturma ve paylaşma faaliyeti de icra edilerek 'da bulunan CAOC (Combined Air Operations Centre) Torrejon'a tespitlerin bildirimi sağlandı.

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