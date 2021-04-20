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Son dakika: AK Parti TBMM'ye sundu! Dikkat çeken 'Mısır' teklifi

Son dakika haberi... AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu kurulmasına ilişkin kanun teklifi sundu. Teklifte Türkiye ile Libya arasında da dostluk grubu kurulması öneriliyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.04.2021 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
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Son dakika: AK Parti TBMM'ye sundu! Dikkat çeken 'Mısır' teklifi

Türkiye ile Mısır ilişkilerinde yeni döneme girilirken, TBMM'de dostluk grubu için kanun teklifinde bulunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan,"AK Parti Grubu olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi bugün Meclis Başkanlığımıza veriyoruz." dedi.

Teklifte Türkiye ile Libya arasında da dostluk grubu kurulması öneriliyor.

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