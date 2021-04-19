Son dakika: MSB görüntüleri paylaştı: Keskin nişancılar eğitimlerine devam ediyor! Parola: Tek atışta imha

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kartal gözlü keskin nişancılarımız, 'tek atışta imha' parolasıyla, sabır ve kararlılık içinde eğitimlerine devam ediyor" denildi. Bakanlık, keskin nişancıların eğitimlerinden fotoğraflar da paylaştı.

İşte MSB'nin paylaştıığı kareler:











