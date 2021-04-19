İmam hatip lisesi mezunlarını hedef alan Erol Mütercimler'e 10 ay hapis cezası
Son dakika haberine göre... Katıldığı bir televizyon programında imam hatip lisesi mezunları hakkındaki sözleri nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Son dakika haberine göre... Katıldığı bir televizyon programında imam hatip lisesi mezunları hakkındaki sözleri nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Erol Mütercimler, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında din eğitimi ve kurumlarının tartışıldığı sırada, "O imam hatipten mezun olmuş olanlara bakın karşımıza ne olarak çıkıyor? Cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız..." sözlerini sarf etmişti.
1 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ
Katıldığı bir televizyon programında imam lisesi mezunları hakkındaki sözleri nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler hakkında savcı mütalaasını verdi.
Mütalaada Mütercimler'in Halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.
CEZASI AÇIKLANDI
Katıldığı bir televizyon programında imam hatip lisesi mezunları hakkındaki sözleri nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 23 Nisan resmi tatil mi? 22-23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 4 gün kısıtlama olacak mı? Son gelişmeler...
- BİM'de indirim için geri sayım! BİM 20 Nisan 2021 aktüel kataloğuyla ucuzluk fırtınası! Salı günü itibarıyla...
- Altın alacaklar dikkat! Bu seviyelere gelecek! Uzmanlardan kritik açıklama! Gram, çeyrek, tam altın fiyatları...
- Bankalar yarışa girdi! Emekliye 1.750 TL! Yapı Kredi, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?
- Galata Wind halka arz sonuçları açıklandı mı? Galata Wind Enerji Borsa İstanbul'da ne zaman işlem görecek?
- Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! 19 Nisan Pazartesi son depremler! AFAD, Kandilli Rasathanesi...
- Borcu olanlar dikkat! Yeni yasal düzenleme geliyor! Bayramdan sonra gözler TBMM'de olacak! Bundan sonra...
- Kredi faizleri düşecek mi? 19 Nisan Ziraat, Halkbank, Akbank, ING, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları
- MEB SON DAKİKA: Okullar bu dönem ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte olacak?
- La Casa De Papel çılgınlarına müjde... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni bölüm fragmanı...
- Acun Ilıcalı resti çekti kalemi kırıldı! Artık TV8 ekranlarında olmayacak! Beklenen resmi açıklama geldi...
- Araba alacaklar dikkat! Tarih verdi ve uyardı! Sıfır araba fiyatları yükselecek mi?