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İmam hatip lisesi mezunlarını hedef alan Erol Mütercimler'e 10 ay hapis cezası

Son dakika haberine göre... Katıldığı bir televizyon programında lisesi mezunları hakkındaki sözleri nedeniyle yargılanan , 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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İmam hatip lisesi mezunlarını hedef alan Erol Mütercimler'e 10 ay hapis cezası

Son dakika haberine göre... Katıldığı bir televizyon programında lisesi mezunları hakkındaki sözleri nedeniyle yargılanan , 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erol Mütercimler, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında din eğitimi ve kurumlarının tartışıldığı sırada, "O imam hatipten mezun olmuş olanlara bakın karşımıza ne olarak çıkıyor? Cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız..." sözlerini sarf etmişti.

1 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Katıldığı bir televizyon programında imam lisesi mezunları hakkındaki sözleri nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler hakkında savcı mütalaasını verdi.

Mütalaada Mütercimler'in Halkın bir kesimini sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

CEZASI AÇIKLANDI

Katıldığı bir televizyon programında imam hatip lisesi mezunları hakkındaki sözleri nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erol Mütercimler'e 10 ay hapis cezası EROL MÜTERCİMLER'E 10 AY HAPİS CEZASI

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