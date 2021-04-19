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AK Parti MYK toplanıyor! İşte AK Parti'nin masasındaki kritik konular

Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak. A Haber muhabiri Rüya Akkuş, AK Parti'nin masasındaki konuları değerlendirdi. Yunanistan'ın 'de neden olduğu gerginliğin ele alınacağını belirten Akkuş, toplantıda çalışmalarındaki son durumun değerlendirileceğini dile getirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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AK Parti MYK toplanıyor! İşte AK Parti'nin masasındaki kritik konular

Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak. Meclis çalışmaları, iç ve dış gelişmeler ile koronavirüsle mücadele toplantının gündeminde öne çıkan konular olacak.

Başkan , AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'na başkanlık edecek. Toplantı, 'nde saat 16.00'da başlayacak.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

İLK MADDE DOĞU AKDENİZ

A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki toplantının gündem maddeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantının ilk gündeminin iç ve dış gelişmeler olduğunu söyleyen Akkuş, "Doğu Akdeniz'deki gerginlik devam ediyor. Ankara'ya gelen Yunan bakan gerginlik yaratarak döndü ülkesine. Cumartesi günü de her ne kadar önleyici bir NAVTEX yayınlamış olsa da Yunanistan'a ait Fransız gemisi Türk yeni kıta sahanlığına girmeye çalıştı. Türkiye harekete geçerek bu hamleyi engelledi. AK Parti MYK'sı bugün bu konuyu ele alacak." dedi.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI MASADA

çalışmalarına da değinen A Haber muhabiri Rüya Akkuş, "Terörle mücadele değişmez gündem maddelerinden biri. Bununla beraber sivil anayasa çalışmaları da AK Parti için çok önemli. Talimat Başkan Erdoğan'dan gelmişti, partinin hukukçu kurmaylarını da çalışmalarını devam ettiriyor. MHP ile de dirsek teması sürüyor. Ne aşamaya gelincdi pürülü noktalar var mı masada olacak. Askeri ceza kanununda kanun kaldırıdıktan sonra belli bir yasl boşluk oluşmuştu. AK Parti bundan dolayı bir çalışma başlattı." şeklinde konuştu.

AB GÖRÜŞMELERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Akkuş sözlerini şu ifadelerle noktaladı;

"AB ile görüşmeleri ve Meclis oturumu da AK Parti'nin gündeminde olacak."

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