AK Parti MYK toplanıyor! İşte AK Parti'nin masasındaki kritik konular

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI MASADA

Yeni Anayasa çalışmalarına da değinen A Haber muhabiri Rüya Akkuş, "Terörle mücadele değişmez gündem maddelerinden biri. Bununla beraber sivil anayasa çalışmaları da AK Parti için çok önemli. Talimat Başkan Erdoğan'dan gelmişti, partinin hukukçu kurmaylarını da çalışmalarını devam ettiriyor. MHP ile de dirsek teması sürüyor. Ne aşamaya gelincdi pürülü noktalar var mı masada olacak. Askeri ceza kanununda kanun kaldırıdıktan sonra belli bir yasl boşluk oluşmuştu. AK Parti bundan dolayı bir çalışma başlattı." şeklinde konuştu.