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İşte madde madde reform paketi! Yerel yönetim reformunda sona gelindi

Son dakika haberine göre; 'de uzun süredir hazırlıkları devam eden reform paketiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Taslağın bitme aşamasına geldiği ve önemli değişiklikleri öngördüğü öğrenilirken tarafından hazırlanan reform paketinin içeriğinde birçok başlıkta düzenleme yer alıyor.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 19.04.2021
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İşte madde madde reform paketi! Yerel yönetim reformunda sona gelindi

tarafından hazırlanan reformunda sona gelindi.

BU HAFTA SON ŞEKLİ VERİLİYOR

Taslak bu hafta partinin yetkili kurularında ele alınarak son şekli verilecek.

BİTER BİTMEZ ÖNCE SUNUM SONRA GÖRÜŞME

Çalışmanın tamamlanır tamamlanmaz ilgili kurullara yapılacak sunum sonrasında hayata geçmesi için hızla adımlar atılacak.

BELEDİYELERİN PROBLEMLERİ GİDERİLECEK

Yerel yönetimler reform paketi kapsamında belediyelerin ihtiyaç ve sorunlarının giderilmesi hedefleniyor. Ayrıca Belediyelerle ilgili mevzuat düzenlemelerinde de değişiklik yapılacak.

İŞTE MADDE MADDE REFORM PAKETİNDEN DİĞER BAŞLIKLAR

planlamaya ilişkin önemli değişiklikler.

Belediyeler arası görev ve yetki devrinin yeniden düzenlenmesi.

Belediyelerde mali yapı ve finansman düzenlemesi.

Belediyelerin teşkilat ve personel yapısında düzenleme, denetim ve şeffaflık,

Mali ve sosyal hakların yeniden düzenlenmesi.

Yukarıdaki başlıkların yer alacağı öğrenilen yerel yönetimler reformunda bu başlıklar altında çok sayıda düzenleme yapılacak. yetkili kurullarda bir sunum gerçekleştirecek.

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