İşte madde madde reform paketi! Yerel yönetim reformunda sona gelindi

BELEDİYELERİN PROBLEMLERİ GİDERİLECEK

Yerel yönetimler reform paketi kapsamında belediyelerin ihtiyaç ve sorunlarının giderilmesi hedefleniyor. Ayrıca Belediyelerle ilgili mevzuat düzenlemelerinde de değişiklik yapılacak.