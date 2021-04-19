Koronavirüs aşısı araştırması! Vatandaşların tercihi...
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Bozkurt koronavirüs aşısıyla ilgili vatandaşın nabzını tuttu. 4 bin kişiyle yapılan anketin sonuçlarına göre ‘Aşı olurum’ diyenler çoğunlukta.
Türkiye genelinde aşı karşıtları ve taraftarlarının yaklaşımlarını öne çıkaran ankete göre aşı taraftarları arasında en çok emekliler ve kamu çalışanları yer alırken aşı karşıtlığının ise en çok ev hanımları ve öğrenciler arasında olduğu belirtildi. Yerleşim birimi küçüldükçe aşı taraftarlığının gerilediği ve en fazla aşı taraftarının büyükşehirlerde yaşayanlar, aşı karşıtlarının da en çok köylerde yaşayan vatandaşlar arasında olduğu ifade edildi.
AŞIYA GÜVEN YÜZDE 91
En çok aşı taraftarının Kovid-19'u ağır şekilde atlatanların olduğu, en düşük aşı taraftarlığının ise hastalığı hafif atlatanlar olduğu açıklandı. Ankete katılanların yüzde 91'i 'aşı olurum' derken yüzde 51'i aşı olmak için sırasını beklediğini, yüzde 19.3'ü aşıya ilişkin tereddütleri olduğunu, yüzde 15'i bulduğu aşıyı olacağını yüzde 9.8'u da aşı olmayı düşünmediğini söyledi.
Türkiye genelinde 4 bin kişiyi aşkın vatandaşla yapılan ankete göre aşı tereddüdünün ekonomik kaygı, varoluşsal kaygılar, depresyon belirtileri, toplu taşıma kullanımı ve komplo teorilerine inanç arttıkça yükseldiği; devlet kurumlarına/ bilime/bilim adamlarına güven, yaş, eğitim, hanenin geliri arttıkça anlamlı biçimde gerilediği belirtildi.
VERİLER BU ORANLARI GÖSTERİYOR
Özellikle kadınlar arasında aşı tereddüdünün erkeklere göre daha fazla olduğu ortaya çıktı. Virüse karşı sürü bağışıklığını destekleyenlerin oranı yüzde 20'de kalırken mevcut aşılara güven düzeyi ise yüzde 38 oldu. Ankete katılanların yüzde 75'i hastalığa karşı bilime güvenmeyi tercih ettiğini söylerken doktorlara duyulan güven de yüzde 74'ü geçti.
YAN ETKİ KAYGISI
Ankete katılan vatandaşların yüzde 48'i aşının yan etkisinden kaygı duyduğunu belirtirken yüzde 33 ise virüse karşı alternatif tıbbın da kullanılması gerektiğini ifade etti.
BAYRAMDA TAM KAPANMA OLACAK MI?
Vakalarda düşüş başlasa da ölüm oranlarındaki tedirgin eden tablonun devam etmesi bazı bilim kurulu üyelerinin tam kapanma önerileri ile yeni tedbirler gündemde. Bunların en başında da bayramda 9 günlük tam kapanma gündemi var. Konuyla ilgili kritik haftaya girildi. Bu hafta kısmi kapanma tamamlanacak ve kabine toplantısı gerçekleştirilecek.
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