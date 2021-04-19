Koronavirüs aşısı araştırması! Vatandaşların tercihi...

Türkiye genelinde aşı karşıtları ve taraftarlarının yaklaşımlarını öne çıkaran ankete göre aşı taraftarları arasında en çok emekliler ve kamu çalışanları yer alırken aşı karşıtlığının ise en çok ev hanımları ve öğrenciler arasında olduğu belirtildi. Yerleşim birimi küçüldükçe aşı taraftarlığının gerilediği ve en fazla aşı taraftarının büyükşehirlerde yaşayanlar, aşı karşıtlarının da en çok köylerde yaşayan vatandaşlar arasında olduğu ifade edildi.