İçişleri Bakanlığından son dakika kısmi kapanma açıklaması! İşte denetimlerin bilançosu...

MUAFİYETİ KÖTÜYE KULLANANLARA CEZA KESİLDİ

Denetimlerde 3.787 kişinin sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetini kötüye kullandığı, 206 kişinin HES kodu veya seyahat izin belgesi olmaksızın seyahat ettiği, 62 konaklama tesisinin Güvenli Turizm Sertifikası olmadığı, 15 konaklama tesisinin sahte rezervasyon veya canlı müzik yayını yaptığı, 105 işyerinin faaliyetine ara verildiği halde açık olduğu, 204 işyerinin açılış-kapanış saatlerine uymadığı, 236 işyerinin salgınla mücadeledeki diğer tedbirlere uymadığı, 29 fırın veya ekmek üretimi yapılan işyerinin tedbirlere uymadığı, 5.252 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi.