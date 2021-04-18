İçişleri Bakanlığından son dakika kısmi kapanma açıklaması! İşte denetimlerin bilançosu...
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında sokağa çıkma kısıtlaması döneminde yapılan denetimlere ilişkin bilgilendirme yapıldı. Bu kapsamda 81 ilde 100 bin 146 personelin katıldığı denetimlerde; sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetini kötüye kullanan 3.787 kişiye idari işlem uygulandı. Denetimlerde, tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 476 suç duyurusunda bulunuldu.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sokağa çıkma kısıtlaması döneminde yapılan uygulamalara ilişkin bilgilendirme yapıldı.
ÇOK SAYIDA YERDE SIKI DENETİM
İçişleri Bakanlığı, kısmi kapanma sürecinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Bu kapsamda 17 Nisan günü tüm il ve ilçelerde "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim" uygulayarak, başta sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasına yönelik alınan tedbirler olmak üzere işyerleri, konaklama tesisleri, toplu ulaşım araçları ve özel araçlarda denetim gerçekleşti.
100 BİN PERSONEL KATILDI
100.146 personelden oluşan, 25.269 ekibin görev aldığı gün boyu gerçekleştirilen denetimlerde; 141 bin 611 iş yeri, 5 bin 510 konaklama tesisi, 14 bin 941 toplu ulaşım aracı ve 139 bin 695 özel araç kontrol edildi.
MUAFİYETİ KÖTÜYE KULLANANLARA CEZA KESİLDİ
Denetimlerde 3.787 kişinin sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetini kötüye kullandığı, 206 kişinin HES kodu veya seyahat izin belgesi olmaksızın seyahat ettiği, 62 konaklama tesisinin Güvenli Turizm Sertifikası olmadığı, 15 konaklama tesisinin sahte rezervasyon veya canlı müzik yayını yaptığı, 105 işyerinin faaliyetine ara verildiği halde açık olduğu, 204 işyerinin açılış-kapanış saatlerine uymadığı, 236 işyerinin salgınla mücadeledeki diğer tedbirlere uymadığı, 29 fırın veya ekmek üretimi yapılan işyerinin tedbirlere uymadığı, 5.252 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi.
Toplam 524 işyeri/işletmenin tedbirlere uyulması konusunda uyarıldığı denetimlerde; 6.871 işletme/işyeri ve kişiye idari işlem uygulandı. Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 476 suç duyurusunda bulunuldu, 8 iş yerine kapatma cezası uygulandı ve 137 araç faaliyetten men edildi.
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