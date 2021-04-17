Son dakika: Başkan Erdoğan anıt mezara! Turgut Özal'ın vefatının 28. yılı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için vefatının 28. yılında kabri başında düzenlenen anma törenine katılıdı. Törende Başkan Erdoğan, Topkapı'daki Anıt Mezar'a Cumhurbaşkanlığı çelengini bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kürsüye gelen Erdoğan da Özal için İnfitar suresini okudu. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti. Törenin ardından Başkan Erdoğan, eski başbakanlardan Adnan Menderes'in kabrini de ziyaret etti.
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle anıldı.
Törende Erdoğan, Topkapı'daki Anıt Mezar'a Cumhurbaşkanlığı çelengini bıraktı.
BAŞKAN ERDOĞAN KURAN-I KERİM OKUDU
Daha sonra İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı Özal'ın mezarında Kur'an okudu. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kürsüye gelen Başkan Erdoğan da merhum Cumhurbaşkanı Özal için İnfitar suresini okudu.
Başkan Erdoğan'ın okuduğu İnfitar suresinin anlamı:
"Gök yüzü yarıldığında; Yıldızlar dağılıp saçıldığında; Denizler taştığında; Kabirlerin altı üstüne getirildiğinde; Her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını anlayacaktır. Ey insan! Yüce rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? O rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi. Terkibini de dilediği gibi yaptı. Hayır! İnanacak yerde siz hâlâ dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar; Kötüler ise kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler; Ve oradan bir daha da ayrılamazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, ceza günü nedir bilir misin? O gün hiç kimsenin başkası için bir şey yapması elinden gelmez. O gün hüküm yalnız Allah'ındır."
İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın duasının ardından Başkan Erdoğan, Özal ailesi üyeleri ile bir süre konuştu.
Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Özal'ın eşi Semra Özal, çocukları Ahmet, Efe, Zeynep Özal ile torunları Sinem, Serra ve Turgut Özal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da katıldı.
Bir süre Turgut Özal'ı eşi Semra Özal'la sohbet eden Erdoğan, daha sonra tören alanından ayrıldı. Tören sonrasında kısa bir açıklama yapan Semra Özal, "Bomboş bir dünyada yaşıyorum 28 senedir. O olmayınca benim için her şey boş. Hiçbir şeyin değeri yok, kıymeti yok. Öyle yaşıyoruz işte" dedi.
Erdoğan daha sonra merhum başbakanlardan Adnan Menderes'in de anıt mezarını ziyaret etti.
Başkan Erdoğan'ın, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 28. Vefat Yıl Dönümü Mesajı:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vizyon sahibi bir devlet adamı ve siyasetçi olarak fikirleri, icraatları ve başarılarıyla Türk siyasi hayatında derin bir iz bırakmıştır.
"Büyük Türkiye" hedefi doğrultusunda ülkemiz için birçok yeniliğe imza atan Turgut Özal, öncülük ettiği demokratikleşme ve kalkınma hamlelerinin yanı sıra müstesna şahsiyetiyle de milletimizin sevgisini kazanmıştır.
Her zaman hayırla yâd edilecek olan merhum Turgut Özal'a vefat yıl dönümünde bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyor, kendisini saygıyla anıyorum."
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