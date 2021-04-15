İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan KKTC AYM'sinin Kur’an kursu kararına sert tepki: İdeolojik ve dogmatik!

Twitter'dan önemli mesajar veren İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'nin Kur'an kurslarının kapatılmasıyla ilgili almış olduğu karar ideolojik ve dogmatik bir aklın ürünüdür. Laikliği bu denli sığ ve yanlış bir şekilde yorumlamak temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik bir adımdır." ifadelerini kullandı.