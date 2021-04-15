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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan KKTC AYM'sinin Kur’an kursu kararına sert tepki: İdeolojik ve dogmatik!

İletişim Başkanı , ’nin Kur’an kurslarının kapatılmasıyla ilgili almış olduğu karara tepki gösterdi. Altun, "Karar ideolojik ve dogmatik bir aklın ürünüdür. Laikliği bu denli sığ ve yanlış bir şekilde yorumlamak temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik bir adımdır." dedi.

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Giriş Tarihi: 15.04.2021 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan KKTC AYM'sinin Kur’an kursu kararına sert tepki: İdeolojik ve dogmatik!

Twitter'dan önemli mesajar veren İletişim Başkanı "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'nin Kur'an kurslarının kapatılmasıyla ilgili almış olduğu karar ideolojik ve dogmatik bir aklın ürünüdür. Laikliği bu denli sığ ve yanlış bir şekilde yorumlamak temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun şu ifadeleri kullanadı;

Laiklik, din özgürlüğünü teminat altına alır, din eğitimini yasaklama aracı olarak kullanılamaz. Ancak jakobenler, laikliği dini değerleri ve kültürel zenginliklerimizi baskılamak için kullanırlar.

'in ve özellikle sorununun, 'nin ortaya koyduğu güçlü iradeyle uluslararası alanda daha hakkaniyetli bir şekilde tartışmaya açıldığı böylesi kritik bir dönemde alınan bu yanlış karar 'nin varlığına ve birliğine yönelik bir tehdittir.

Demokrasinin teminat altına aldığı din ve inanç özgürlüğüne vurulan bu yargı darbesi asla kabul edilemez. Bu kararın zamanlaması manidardır. Hangi amaca hizmet ettiği akıllarda ciddi şüpheler uyandıran bu karara tepki göstermek demokrasiye saygı duyan herkesin görevidir.

, tüm gücü ve kudretiyle Kıbrıs Türkleri'nin yanında olmaya devam edecek, tarihinden aldığı ilhamla Kıbrıs Türkleri üzerinde oynanan bu tehlikeli oyunu yine Kıbrıs Türkleriyle el ele vererek bozacaktır."

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