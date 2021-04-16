16 Nisan 2021, Cuma
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan telefonla dünya liderlerinin Ramazan ayını tebrik etti

İletişim Başkanlığı açıklamasına göre; Başkan , telefonla görüştüğü dünya liderlerinin Ramazan ayını tebrik etti.

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Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan telefonla dünya liderlerinin Ramazan ayını tebrik etti

Başkan Erdoğan, Ramazan ayının başladığı 12 Nisan'dan bu yana Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari ve Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.

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