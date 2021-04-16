Dışişleri Bakanlığından son dakika Filistin açıklaması: Saldırı İsrail'in saldırgan politikalarının son örneği
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında İsrail'in Filistin'deki faaliyetleri hakkında "İsrail’in Filistin halkına yönelik baskı ve şiddet politikalarının Ramazan ayında artarak sürmesi endişe vericidir." ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Filistin'de uyguladığı baskıcı politika eleştirildi.
SALDIRIYA TEŞVİK ETMEKTEDİR
İsrail'in Filistin halkına yönelik baskı ve şiddet politikalarının Ramazan ayında artarak sürmesi endişe vericidir.
Mescid-i Aksa'ya yönelik kısıtlamalarla Ramazan ayında Filistin halkının ibadet özgürlüğünü engelleyen İsrail Yönetimi, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim birimlerini genişletmeyi sürdürmekte, ayrıca bu bölgelerde yaşayan İsraillilerin Filistin halkına yönelik şiddet eylemlerine karşı herhangi bir tedbir almayarak bu saldırıları esasen teşvik etmektedir.
KEYFİ GÖZALTI KARARLARI
İsrail Yönetimi'nin ayrıca Filistinlilerin Doğu Kudüs'teki seçim faaliyetlerini önlemeye çalıştığı, ayrıca Batı Şeria'da seçim sürecini sekteye uğratmaya yönelik olarak bazı Filistinlileri keyfi gerekçelerle gözaltına aldığı görülmektedir.
SALDIRGAN POLİTİKALARIN SON ÖRNEĞİ
İsrail savaş uçakları tarafından dün gece Gazze'ye yönelik gerçekleştirilen hava saldırıları da, İsrail Yönetimi'nin saldırgan politikalarının son örneğini teşkil etmektedir.
İsrail bölgede barış ve istikrarı zedeleyen bu saldırgan politikalarına son vermelidir.
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