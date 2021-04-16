Dışişleri Bakanlığından son dakika Filistin açıklaması: Saldırı İsrail'in saldırgan politikalarının son örneği

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Filistin'de uyguladığı baskıcı politika eleştirildi.

SALDIRIYA TEŞVİK ETMEKTEDİR

İsrail'in Filistin halkına yönelik baskı ve şiddet politikalarının Ramazan ayında artarak sürmesi endişe vericidir.

Mescid-i Aksa'ya yönelik kısıtlamalarla Ramazan ayında Filistin halkının ibadet özgürlüğünü engelleyen İsrail Yönetimi, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim birimlerini genişletmeyi sürdürmekte, ayrıca bu bölgelerde yaşayan İsraillilerin Filistin halkına yönelik şiddet eylemlerine karşı herhangi bir tedbir almayarak bu saldırıları esasen teşvik etmektedir.