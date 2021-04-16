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Dışişleri Bakanlığından son dakika Filistin açıklaması: Saldırı İsrail'in saldırgan politikalarının son örneği

tarafından yapılan son dakika açıklamasında 'in 'deki faaliyetleri hakkında "İsrail’in Filistin halkına yönelik baskı ve şiddet politikalarının Ramazan ayında artarak sürmesi endişe vericidir." ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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Dışişleri Bakanlığından son dakika Filistin açıklaması: Saldırı İsrail'in saldırgan politikalarının son örneği

tarafından yapılan açıklamada 'in 'de uyguladığı baskıcı politika eleştirildi.

SALDIRIYA TEŞVİK ETMEKTEDİR

İsrail'in Filistin halkına yönelik baskı ve şiddet politikalarının Ramazan ayında artarak sürmesi endişe vericidir.

'ya yönelik kısıtlamalarla Ramazan ayında Filistin halkının ibadet özgürlüğünü engelleyen , işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim birimlerini genişletmeyi sürdürmekte, ayrıca bu bölgelerde yaşayan İsraillilerin Filistin halkına yönelik şiddet eylemlerine karşı herhangi bir tedbir almayarak bu saldırıları esasen teşvik etmektedir.

KEYFİ GÖZALTI KARARLARI

İsrail Yönetimi'nin ayrıca Filistinlilerin 'teki seçim faaliyetlerini önlemeye çalıştığı, ayrıca 'da seçim sürecini sekteye uğratmaya yönelik olarak bazı Filistinlileri keyfi gerekçelerle gözaltına aldığı görülmektedir.

SALDIRGAN POLİTİKALARIN SON ÖRNEĞİ

İsrail savaş uçakları tarafından dün gece 'ye yönelik gerçekleştirilen hava saldırıları da, İsrail Yönetimi'nin saldırgan politikalarının son örneğini teşkil etmektedir.

İsrail bölgede barış ve istikrarı zedeleyen bu saldırgan politikalarına son vermelidir.

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