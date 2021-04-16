Bakan Pakdemirli CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun patates ve soğan videosunu paylaşıp eleştirdi

Bakan Bekir Pakdemirli; Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 9 Şubat 2021 tarihinde "Sen soğan üreticilerine para verip o ürünü aldın, fakir fukaraya dağıttın diye karşı mı çıktık?", 2 Mart 2021 tarihinde "Bari hiç değilse patates üreticilerinin sorunlarına eğilsinler. Ben eğileceklerini sanmıyorum", 13 Nisan 2021 tarihinde "Vatandaşa soğan dağıtıyor şimdi, patates dağıtıyor şimdi. Şu akla ve mantığa bakın" dediğini ifade eden videoyu paylaştı.

Pakdemirli, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Patates, soğan bile bu kadar kısa sürede çürümüyor..." dedi.