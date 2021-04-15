Son dakika: Beyaz Saray'dan Rusya'ya çok sert yaptırım açıklaması!

Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova'da yaptığı açıklamada, Ukrayna çevresinde tansiyonun yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Çok sayıda NATO ve ABD gücü eğitim tatbikatı çerçevesinde Rusya sınırına konuşlandırıldı. İlave askeri teçhizatların aktarımı durumu daha da gerginleştirecektir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin 2 savaş gemisini Karadeniz'e göndermeyi iptal etmesini değerlendiren Peskov, bu adımın ardından Ukrayna konusunda gerilimin azalacağına ilişkin yorum yapmak için henüz erken olduğunu dile getirdi.

Rus Sözcü, ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in olası görüşmesine ilişkin ise, "Kısa süre içinde bir Putin-Biden görüşmesi ayarlanması mümkün değil." dedi.

Peskov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Biden'ın Putin'e yaptığı 'önümüzdeki haftalarda görüşme' teklifi yaptığı yönündeki açıklamasına istinaden yöneltilen iki liderin ABD'nin inisiyatifiyle düzenlenecek İklim Zirvesi'nde buluşma ihtimaline ilişkin soruları yanıtladı.



"Hayır, ikili görüşmeyi o kadar hızlı bir şekilde organize edemeyiz. Birincisi, konu henüz analiz aşamasında. İkincisi de, sanırım burada gelecek hafta düzenlenecek İklim Zirvesi'nden bahsediyorsunuz" diyerek Putin-Biden görüşmesinin çok yakın gelecekte gerçekleştirilmesinin imkansız olduğunun altını çizdi.

Peskov, Rusya'nın İklim Zirvesi'ne katılım konusunda bir karar alıp almadığının ve bu kararın Washington'un yeni yaptırım kararına bağlı olup olmadığı sorusu karşısındaysa "Her şey, Devlet Başkanı'nın alacağı karara bağlı olacak" yanıtını verdi.

BEYAZ SARAY'DAN YAPTIRIM AÇIKLAMASI

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD, ulusal çıkarlarını savunacak, ABD'ye zarar veren Rus hükümeti eylemlerinin bedelini ödetecek" ifadeleri kullanıldı.