Son dakika | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai saati açıklaması

HAMİLELER VE SÜT İZNİ KULLANANLAR NE YAPACAK?

Valiliğin açıklamasında, "İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; İdari izin kapsamındaki personele (gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar, 10 yaş ve altında çocuğu olan kadın çalışanlar, engelli çalışanlar, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş üzerindeki personel, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunanlar) kolaylık gösterilecek ve idari izinli sayılacaktır. Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir" ifadelerine yer verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN