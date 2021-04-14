Son dakika | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai saati açıklaması
Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kamuda güvenlik, sağlık, acil çağrı ve arama kurtarma hizmetleri hariç mesai saatlerinin 10:00 - 16:00 olarak belirlendiğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kamuda güvenlik, sağlık, acil çağrı ve arama kurtarma hizmetleri hariç mesai saatlerinin 10:00 - 16:00 olarak belirlendiğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Covid-19 pandemisine yönelik yeni önlemler kapsamında mesai saatlerini açıkladı.
Yerlikaya, kamuda güvenlik, sağlık, acil çağrı ve arama kurtarma hizmetleri hariç mesai saatlerinin 10.00 - 16.00 olarak belirlendiğini duyurdu.
İstanbul Valiliği de, "İstanbul'da Kamu Kesiminde Mesai Saatleri Düzenlemesi" başlığıyla bir bilgi notu yayınladı.
Bilgi notunda, "Belirlenen bu saatler, kamuda süreklilik gerektirmeyen hizmetler için geçerlidir. Kamu hizmetinin gereği olarak kesintisiz sunulması gereken güvenlik, sağlık, acil çağrı, arama/kurtarma gibi alanlar bu kapsamın dışındadır. Bu doğrultuda 112 AÇM, AFAD, EGM, JGK, Sahil Güvenlik ve Göç İdaresinin ilimizdeki birimleri başta olmak zorunlu kamu hizmetlerinin sunumunda aksama yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
HAMİLELER VE SÜT İZNİ KULLANANLAR NE YAPACAK?
Valiliğin açıklamasında, "İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; İdari izin kapsamındaki personele (gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar, 10 yaş ve altında çocuğu olan kadın çalışanlar, engelli çalışanlar, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş üzerindeki personel, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunanlar) kolaylık gösterilecek ve idari izinli sayılacaktır. Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir" ifadelerine yer verildi.
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