CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin skandalları bir bir ortaya çıkıyor! Hayali okuldan sonra şimdi de hayali cami





"TALATPAŞA CAMİİ" DİYE BİR CAMİ YOK



Esenyurt Belediyesi faaliyet raporunda Talatpaşa Camii'ne bakım onarım yapıldığı belirtiliyor. Gerçekte ise Esenyurt'ta Talatpaşa Camii diye bir caminin olmadığı ortaya çıktı. Esenyurt'ta Talatpaşa diye bir mahalle olduğu ve bu mahallede İmam Azam Camii bulunduğu öğrenildi. Ayrıca bu camiye bile bakım onarım çalışması yapılmadığı anlaşıldı.



Hayali okuldan sonra hayali camiye de para harcandığını belirten Gazanfer Karakaş, "Elimizde camilerin listesi var. Burada Talatpaşa Camii diye bir cami yok. İmam Azam Camii var. Oranın imamı ile görüştük. İmam, 'Bir tek toplu iğne bile göndermediler hiçbir şey yapmadılar' dedi. Olmayan bir camiye de faaliyet raporunda bakım onarım 'yapıldı' şeklinde gösterdiler. Öte yandan inşaatı devam eden camilere bir tek çivi bile çakılmadı. Camilerimiz 2 yıldır inşaat halinde ve cemaatimiz de mağdur. Yarım kalan camilerde cemaatler çok zor durumda ibadetlerini yerine getirmeye çalışıyor. Ramazan ayında inşaatları yarım kalan camilerin cemaatleri apartman bodrumlarında derneklerin salonlarında namazlarını kılmaya çalışırken diğer tarafta olmayan camilere bakım onarım yapıldı demek vahim bir durum AK Parti grubu olarak bu işin peşini bırakmayacağız. 128 milyar doların hesabını soranlar önce Esenyurt Belediyesi'nde olmayan okullara camilere bakım onarım çalışması diyerek harcadıkları paraların hesabını vermeleri gerekiyor" diye konuştu.

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