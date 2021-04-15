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En çok vaka artışı olan olan illerden Çanakkale'de sahil ve parklar halka kapatıldı

, genelinde vaka artışında üçüncü sırada yer alıyor. Dikkat çeken artışın ardından , ek corona virüs tedbirleri aldı. Bu kapsamda sahil ve parkların halka kapatıldığı duyuruldu.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 15.04.2021 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021
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En çok vaka artışı olan olan illerden Çanakkale'de sahil ve parklar halka kapatıldı

'nin risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' kategoride yer alan 'de, 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı 3-9 Nisan tarihleri arasında 797,34'ye yükseldi.

Bu sonuçlara göre Çanakkale haftalık vaka sayısıyla Türkiye'de üçüncü sırada yer aldı.

Çanakkale'de vaka sayısı 8 Şubat'tan bu yana 21 kat artmış oldu.

SAHİL BANDI VE BAZI PARKLAR KAPATILDI
Kentte vaka sayılarının çok yüksek seyretmesinde insanların temasının büyük rol oynadığını gerekçe gösteren , ek corona virüs tedbirleri aldı.

Buna göre; Çanakkale merkezi, Kepez beldesi ile ve sahil bantları ile park ve bahçeler, yoğunluğu önlemek için 17 Mayıs günü saat 05.00'e kadar vatandaş girişlerine kapatıldı.

Kapılara bilgilendirici afiş asıldı. Kordon boyuna da polis bariyerleri dizilerek vatandaşların girişi önlendi.

Polis ekipleri, yasaktan haberi olmayıp kordon boyunda yürüyen vatandaşları da bilgilendirdi.

Kapatılan alanlar arasında vatandaşların yoğun olarak bulundukları , , , kordon boyu ve yeni kordon bulunuyor.

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