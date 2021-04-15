Türkiye Göktuğ ile milyarlarca dolar karda! Bozdoğan füzesi ve Gökdoğan'dan tarihi başarı

Böylelikle IIR arayıcı başlık, harp başlığı, tapa sistemi, ısıl pil gibi füzeyi oluşturan birçok sistemin doğrulaması yapılmış oldu. Özellikle 'pickle' diye tabir edilen füzenin uçaktan bırakılması faaliyetinin ardından Bozdoğan'ın yaptığı manevra gerçekten çok etkileyiciydi. Bozdoğan sayesinde F-16, HÜRJET, HÜRKUŞ, AKINCI/AKSUNGUR gibi platformlara milli bir hava-hava füzesi entegre edilmesinin yolu açılmış oldu."

Şahin, "Bu füzenin halihazırda kullanılan ithal muadili AIM-9X Sidewinder. Bir AIM-9X B2 Sidewinder Füzesi'nin birim maliyeti, opsiyonlarla 800-900 bin ABD Doları'nı bulabiliyor. Hatta beraberinde tedarik edilen lançer gibi daha da ilave ekipmanlar ile birlikte bu tutar doğal olarak daha artabiliyor ve en az 1 milyon dolara tekabül edebiliyor" bilgisini paylaştı.

Şahin burada bir parantez daha açıyor ve Bozdoğan'ın seri üretime geçmesiyle birlikte en büyük avantajın bu füzelere ayrılan bütçenin yurt içinde kalacak olması gerçeğine işaret ediyor. Yani Bozdoğan ile AIM-9X'in birim maliyeti eşit olduğunu varsaysak bile bütçe ülkemizde kalacağı için firmaların Ar-Ge bütçesine pozitif bir etki doğuruyor. Ayrıca füze milli olduğu için ihtiyacımız olan miktarda tedarik edebilmek ve istediğimiz platformlara da entegrasyonunu gerçekleştirebilmek gibi ciddi avantajları beraberinde getiriyor.