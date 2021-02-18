Türk bilim insanından mutant virüs açıklaması! Çanakkale'de...

MASKE, MESAFE VE HİJYEN UYARILARI DEVAM EDİYOR

Maske, mesafe ve hijyen kurallarının terk edilmemesi konusunda da önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Şener, "Aslında salgının başından beri söylediğimiz şeyler üç aşağı, beş yukarı aynı. Maske, mesafe, el hijyeni, kapalı ve kalabalık ortamda yakın temastan kaçınmak ve olabildiğince kişisel korunma yöntemlerine riayet etmek. Açık alan bile olsa hala kalabalıklaşmamaya dikkat etmek gerekiyor. Çünkü pandemi bitmiş değil. Türkiye genelinde vakaların düşme trendinde ve stabil trendde olmadığını görüyoruz. Hatta, bazı illerde artış ve sıçramalar olduğuna görüyoruz bakanlığın rakamlarından. Özellikle bu kurallardan feragat etmemek gerekiyor.

AŞILAMA ARTIK BAŞLADI

Esas düşme ve azalmayı, aşılamanın yapıldığı illerde daha belirgin göreceğiz. Çünkü virüs dolaşımdan kayboldukça, yeni vaka sayılarında azalma olduğunu net olarak göreceğiz. Bakanlığın belirlediği sıralama ile öncelik grubuna göre sıramız geldikçe randevularımızı alarak aşı olmamız gerekiyor" diye konuştu.